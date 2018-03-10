Ростовские автоледи приняли участие в «Автодевичнике»

В Международный женский день в Ростове-на-Дону состоялся автопробег, участие в котором принимали исключительно автоледи. Женщины украсили свои машины ресницами, губами, юбками, шляпками и воздушными шарами.

Сотрудники УГИБДД МВД России по Ростовской области организовали для местных жительниц «автодевичник». Ростовчанки проехали за рулём своих автомобилей, украшенных наклейками, цветами и шарами, от памятника «Тачанка» по малому и большому кольцами площади Гагарина. Некоторые автоледи проявили креатив и превратили свои машины в бабочку, торт или шляпку. В автопробеге приняли участие 20 женщин, причём прежде чем сесть за руль они накрутили себе бигуди.

Празднование 8 Марта продолжилось в парке им. Октябрьской Революции. В рамках «автодевичника» проходили конкурсы «Добрый гаишник», «Из чего состоит автомобиль» и многие другие. В конце праздника все местные жительницы, посетившие мероприятие, получили букеты тюльпанов.

Яна Васильева