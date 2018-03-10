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| | Купе Volvo P1800 с пробегом в 5 млн км показали на видео

Купе Volvo P1800 с пробегом в 5 млн км показали на видео

Сегодня, 07:35
Купе Volvo P1800 с пробегом в 5 миллионов километров показали на видео. Очевидно, что автомобили шведской марки не только безопасны, но и долговечны.

 

Купе Volvo P1800 с пробегом в 5 млн км показали на видео

 

Современные автомобили едва-ли проезжают миллион километров, да и не каждому захочется преодолеть на одной машине такое расстояние. Однако в США живет человек, которого не напугали ни километры, ни то, что он проедет их на одном транспортном средстве.
 
Речь идет об Ирвине Гордоне, американце, который полвека назад обзавелся шведским купе Volvo P1800, отдав за него 4 000 долларов. По словам автовладельца, он был безмерно рад покупке, и за первые два дня проехал на новой машине 2 000 километров. После этого он понял, что хочет и далее обкатывать ее на больших расстояниях. Это вошло в привычку, с которой американец живет до сих пор, и его машина находится в хорошем состоянии.

 

Купе Volvo P1800 с пробегом в 5 млн км показали на видео

 

Купе Volvo P1800 с пробегом в 5 млн км показали на видео

 

Благодаря своей страсти к расстояниям, Ирвин Гордон и его купе Volvo P1800 неоднократно попадали в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой пробег. Машина проехала более 5 100 000 километров, и американец не намерен на этом останавливаться.
 

Отвечая на вопрос, как ему удалось сохранить машину, Ирвин ответил, что после каждой поездки он моет автомобиль теплой водой. Кроме того, автовладелец на забывает про своевременную замену расходников.

Иван Головин
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