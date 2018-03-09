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| | Британцам предложили купить еще не вышедший Audi E-tron

Британцам предложили купить еще не вышедший Audi E-tron

Сегодня, 18:44
Согласно данным европейских порталов, в Великобритании стартовал приём предварительных заказов на новый полностью электрический кроссовер Audi E-Tron, который сможет проехать 500 километров без подзарядки. Примечательно, что серийная версия автомобиля пока не была представлена публике.

Британцам предложили купить еще не вышедший Audi E-tron

 

Справедливости ради стоит отметить, что предложение британского офиса компании Audi трудно назвать полноценным предварительным заказом. Внеся депозит в размере 1 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 78 000 рублей, клиент вступает в Клуб потенциальных владельцев Audi E-tron, что позже позволит оформить заказ одним из первых.

Разработчики отметили, что членов нового клуба будут уведомлять о процессе создания серийного кроссовера, а также приглашать на различные мероприятия, посвященные модели. В любой момент оформленный депозит можно вернуть.

Британцам предложили купить еще не вышедший Audi E-tron

 

Технические характеристики нового Audi E-tron пока не раскрыты, но известно, что SUV будет использовать «электрическую» платформу MEB, а также получит два электромотора. Полноприводный электрокар получит запас хода в 500 километров. Основными конкурентами немецкой новинки станут Tesla Model X и представленный недавно jaguar I-Pace. Стоимость модели будет озвучена позже.
Васисуалий Мурчалов
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