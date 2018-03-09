Британцам предложили купить еще не вышедший Audi E-tron

Согласно данным европейских порталов, в Великобритании стартовал приём предварительных заказов на новый полностью электрический кроссовер Audi E-Tron, который сможет проехать 500 километров без подзарядки. Примечательно, что серийная версия автомобиля пока не была представлена публике.

Справедливости ради стоит отметить, что предложение британского офиса компании Audi трудно назвать полноценным предварительным заказом. Внеся депозит в размере 1 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 78 000 рублей, клиент вступает в Клуб потенциальных владельцев Audi E-tron, что позже позволит оформить заказ одним из первых.Разработчики отметили, что членов нового клуба будут уведомлять о процессе создания серийного кроссовера, а также приглашать на различные мероприятия, посвященные модели. В любой момент оформленный депозит можно вернуть.

Васисуалий Мурчалов

Технические характеристики нового Audi E-tron пока не раскрыты, но известно, что SUV будет использовать «электрическую» платформу MEB, а также получит два электромотора. Полноприводный электрокар получит запас хода в 500 километров. Основными конкурентами немецкой новинки станут Tesla Model X и представленный недавно jaguar I-Pace. Стоимость модели будет озвучена позже.