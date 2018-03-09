Британцам предложили купить еще не вышедший Audi E-tron

Справедливости ради стоит отметить, что предложение британского офиса компании Audi трудно назвать полноценным предварительным заказом. Внеся депозит в размере 1 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 78 000 рублей, клиент вступает в Клуб потенциальных владельцев Audi E-tron, что позже позволит оформить заказ одним из первых.
Разработчики отметили, что членов нового клуба будут уведомлять о процессе создания серийного кроссовера, а также приглашать на различные мероприятия, посвященные модели. В любой момент оформленный депозит можно вернуть.
Технические характеристики нового Audi E-tron пока не раскрыты, но известно, что SUV будет использовать «электрическую» платформу MEB, а также получит два электромотора. Полноприводный электрокар получит запас хода в 500 километров. Основными конкурентами немецкой новинки станут Tesla Model X и представленный недавно jaguar I-Pace. Стоимость модели будет озвучена позже.