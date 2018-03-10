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| | Geely распространила изображения новой спортивной версии Emgrand GT

Geely распространила изображения новой спортивной версии Emgrand GT

Сегодня, 04:00

Представители китайского бренда Geely опубликовали свежие эскизы новой модификации флагманского седана Borui, известного также под названием GC9. Речь идёт о спортивной версии с приставкой GT в имени.

Geely распространила изображения новой спортивной версии Emgrand GT

 

Летом 2017 года Geely Borui пережил рестайлинг, а теперь на китайском рынке должен появиться ещё и новый вариант исполнения модели – «под спорт». Любопытно, что в России «обычную» версию данного седана продают под названием Emgrand GT.

 

Первые изображения новинки Geely распространил пару дней назад, теперь дизайн-скетчи раскрывают внешний вид кормы и оптики модели. Новый Borui GT примечателен иной радиаторной решёткой, модифицированными бамперами, светодиодными фонарями и задними фарами с другим рисунком.

Согласно предварительно информации, автомобиль прибавит в длину (+30 мм), а также получит увеличенную колёсную базу (+20 мм). Напомним, габариты стандартной модели следующие: 4956х1861х1513 мм при колёсной базе 2 850 мм.

Geely распространила изображения новой спортивной версии Emgrand GT

 

Geely распространила изображения новой спортивной версии Emgrand GT

 

Предположительно Geely Borui GT оснастят плагин-гибридной установкой на базе 1,5-литрового 179-сильного ДВС с турбонаддувом. Авто получит 7-скоростную роботизированную КПП. Напомним, сейчас седан Borui предлагается у себя на родине с 1,8-литровым турбомотором с отдачей 184 л. с. и 162-сильным «атмосферником» объёмом 2,4 литра.

 


Яна Васильева
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