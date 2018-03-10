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| | Составлен ТОП-5 лучших спорткаров Женевского автосалона-2018

Составлен ТОП-5 лучших спорткаров Женевского автосалона-2018

Сегодня, 07:00

В Женеве проходит один из самых крупных автосалонов, поэтому большинство компаний стремились подготовить впечатляющие новинки. Стоит вспомнить о пяти самых ярких спорткарах, представленных в этом году в Женеве.

Составлен ТОП-5 лучших спорткаров Женевского автосалона-2018

 

Одним из самых ожидаемых спорткаров было гоночное купе Toyota GR Supra Racing Concept. Над машиной работали специалисты из подразделения Toyota Gazoo Racing, которое уже стало отдельным брендом.

 

Стильный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe – результат трудов подразделения Mercedes-AMG. Автомобиль класса гран-туризмо предложат в трёх версиях, две из которых – «заряженные». Самая мощная модификация имеет 630 «лошадей» под капотом.

Экстремальный суперкар Ferrari 488 Pista был создан на основе купе 488 GTB. Примечательно, что 3,9-литровый турбомотор V8, которым оснастили новинку, генерирует аж 720 л.с. Это мощнейший 8-цилиндровый агрегат, который применяли на дорожных Ferrari.

Эксклюзивный McLaren Senna GTR выпустят тиражом всего в 75 единиц. Автомобиль не предназначен для дорог общего пользования, ведь комплектуется 825-сильным двигателем. Новое купе оценили в невероятные 1 000 000 фунтов стерлингов.

Составлен ТОП-5 лучших спорткаров Женевского автосалона-2018

 

Составлен ТОП-5 лучших спорткаров Женевского автосалона-2018

 

Составлен ТОП-5 лучших спорткаров Женевского автосалона-2018

 

Составлен ТОП-5 лучших спорткаров Женевского автосалона-2018

 

Гиперкар Rimac C_Two оснастили 4 электромоторами, суммарная мощность которых достигает 1 914 л.с. С 0 до 100 км/ч купе ускоряется менее чем за 2,0 секунды, а его максимальная скорость – 412 км/ч.

 


Яна Васильева
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