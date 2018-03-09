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| | В Волжском мужчины поздравили женщин огромной цифрой 8 из машин

В Волжском мужчины поздравили женщин огромной цифрой 8 из машин

Сегодня, 17:00
В минувшую среду, 8 марта, мужчины из города Волжский, Волгоградская область, решили поздравить женщин с Международным женским днем, проведя необычный флешмоб. Отмечается, что в роли организаторов акции выступили члены автомобильного сообщества ROAD HELP.

В Волжском мужчины поздравили женщин огромной цифрой 8 из машин

 

Согласно данным российских автомобильных порталов, 7 марта 2018 года автомобилисты города Волжский решили поздравить горожанок с Международным женским днем необычным флешмобом. Сообщается, что члены автомобильного движения ROAD HELP выстроили из машин огромную цифру 8, а сами автомобилисты выстроились в слово «марта».

Роман Халиков, организатор акции, отметил, что во флешмобе приняли участие более 30 автомобилей. Водитель рассказал, что всё прошло организованно и довольно быстро, а участники получили огромное удовольствие даже несмотря на мороз.

Отмечается, что на праздничное мероприятие пришли и девушки, которым были подарены букеты тюльпанов. Стоит отметить, что аналогичные мероприятия проходили в других городах России, а организаторами выступали даже сотрудники ГИБДД и спасатели из региональных подразделений МЧС.
Васисуалий Мурчалов
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