В Волжском мужчины поздравили женщин огромной цифрой 8 из машин

В минувшую среду, 8 марта, мужчины из города Волжский, Волгоградская область, решили поздравить женщин с Международным женским днем, проведя необычный флешмоб. Отмечается, что в роли организаторов акции выступили члены автомобильного сообщества ROAD HELP.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских автомобильных порталов, 7 марта 2018 года автомобилисты города Волжский решили поздравить горожанок с Международным женским днем необычным флешмобом. Сообщается, что члены автомобильного движения ROAD HELP выстроили из машин огромную цифру 8, а сами автомобилисты выстроились в слово «марта».Роман Халиков, организатор акции, отметил, что во флешмобе приняли участие более 30 автомобилей. Водитель рассказал, что всё прошло организованно и довольно быстро, а участники получили огромное удовольствие даже несмотря на мороз.Отмечается, что на праздничное мероприятие пришли и девушки, которым были подарены букеты тюльпанов. Стоит отметить, что аналогичные мероприятия проходили в других городах России, а организаторами выступали даже сотрудники ГИБДД и спасатели из региональных подразделений МЧС.