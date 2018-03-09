Новый BMW 8-Series «примерил» кузов кабриолет

Баварский премиальный бренд BMW готовится представить серийную версию возрожденного купе BMW 8-Series, которое позже получит заряженную версию BMW M8, четырехдверную версию BMW 8-Series Gran Coupe, а также стильный вариант Convertible с открытым верхом. Независимые дизайнеры попытались представить, как будет выглядеть модель в кузове кабриолет.

Васисуалий Мурчалов

Независимые дизайнеры американского портала motor1 опубликовали первые рендерные изображения готовящегося к премьере BMW 8 Series в стильном кузове купе. Отмечается, что модель, традиционно для бренда, получит приставку Convertible. Дизайнеры отметили, что рендер выполнен на основе шпионских фото, которые ранее появлялись в сети.Новинка получит мягкую складную крышу, а также более массивные задние крылья, что характерно для кабриолетов. В остальных деталях модель будет схожей с купе BMW 8-Series.Технические характеристики нового BMW 8-Series Convertible пока не раскрываются, но инсайдеры сообщили, что базовые варианты получат бензиновые двигатели с шестью цилиндрами. Для производительного BMW M8 зарезервирован 4,4-литровый битурбированный V8 мощностью в 630 лошадиных сил, а также 8-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями.