Минтуризма Ставрополья покупает иномарку за 1,5 млн рублей

Не так давно было создано Министерство туризма Ставропольского края, а чиновники молодого ведомства уже начала тратить бюджетные средства. Отмечается, что на сайте госзакупок появился тендер на приобретение иномарки за 1 486 000 рублей, а также элитной мебели.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным местных изданий, Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края на портале государственных закупок разместило сразу несколько аукционов. В первую очередь чиновники созданного в 2017 году ведомства планируют купить автомобиль за 1 486 000 рублей. Примечательно, что в декабре минувшего года Минтуризма уже купило иномарку за 2 400 000 рублей.Кузов нового автомобиля должен быть окрашен в черный цвет, а сама модель – не старше 1 года. Мотор модели должен иметь объём не менее 1,35 литра при отдаче в 140 лошадиных сил. Чиновникам необходима машина с двухзонным климат-контролем, премиальной аудиосистемой, подогревом сидений и многим другим. Под данное описание подходит бизнес седан Toyota Camry.Помимо это, ведомство планирует купить набор мебели на общую сумму в 1 125 000 рублей. Так, министерству в частности необходимо кресло для руководителя за 32 000 рублей, а также стол для заседаний не дешевле 157 000 рублей.