На территории России насчитывается 1 800 электромобилей

По состоянию на 1 января текущего года в России было зарегистрировано 1 800 автомобилей, оснащённых полностью электрическими установками. Соответствующими данными поделилось агентство «АВТОСТАТ».

Более половины (60%) российского парка электрокаров занимает модель Nissan Leaf (1 100 автомобилей). В основном такие электромобили завозят в РФ из Японии, причём уже с пробегом. Большинство из них остаются на Дальнем Востоке, а меньшая часть отправляется в остальные регионы. Более половины (60%) российского парка электрокаров занимает модель Nissan Leaf (1 100 автомобилей). В основном такие электромобили завозят в РФ из Японии, причём уже с пробегом. Большинство из них остаются на Дальнем Востоке, а меньшая часть отправляется в остальные регионы.

На модель Mitsubishi i-MiEV приходится 15% от общего количества электрических машин в стране, что соответствует 283 экземплярам. Ещё 15% автопарка электромобилей досталось американскому производителю Tesla. Так, в стране насчитывается 194 седана TeslaModel S и 68 кроссоверов Model X.

Россиянам принадлежат 93 экземпляра LADA Ellada электрокара, разработанного отечественной компанией «АвтоВАЗ». Наконец, в стране было зарегистрировано 26 и 4 машины Renault Twizy и BMW i3 соответственно.

Эксперты также выяснили, что около четверти электрокаров в РФ находятся в Приморском крае (415 ед.). Немного отстают Москва и Московская область, где в сумме наберётся 404 электромобиля. Более 100 машин на электротяге ездят по дорогам Хабаровского (163 ед.) и Краснодарского (125 ед.) края.

Яна Васильева