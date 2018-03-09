10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | На территории России насчитывается 1 800 электромобилей

На территории России насчитывается 1 800 электромобилей

Сегодня, 15:43
По состоянию на 1 января текущего года в России было зарегистрировано 1 800 автомобилей, оснащённых полностью электрическими установками. Соответствующими данными поделилось агентство «АВТОСТАТ».

На территории России насчитывается 1 800 электромобилей

 

Более половины (60%) российского парка электрокаров занимает модель Nissan Leaf (1 100 автомобилей). В основном такие электромобили завозят в РФ из Японии, причём уже с пробегом. Большинство из них остаются на Дальнем Востоке, а меньшая часть отправляется в остальные регионы. 
На модель Mitsubishi i-MiEV приходится 15% от общего количества электрических машин в стране, что соответствует 283 экземплярам. Ещё 15% автопарка электромобилей досталось американскому производителю Tesla. Так, в стране насчитывается 194 седана TeslaModel S и 68 кроссоверов Model X. 
Россиянам принадлежат 93 экземпляра LADA Ellada электрокара, разработанного отечественной компанией «АвтоВАЗ». Наконец, в стране было зарегистрировано 26 и 4 машины Renault Twizy и BMW i3 соответственно. 
Эксперты также выяснили, что около четверти электрокаров в РФ находятся в Приморском крае (415 ед.). Немного отстают Москва и Московская область, где в сумме наберётся 404 электромобиля. Более 100 машин на электротяге ездят по дорогам Хабаровского (163 ед.) и Краснодарского (125 ед.) края. 

Яна Васильева
Новости по теме
В Москве и области насчитали 367 электромобилей
В Москве и области насчитали 367 электромобилей

В Москве и Подмосковье на 1 июля текущего года эксперты подсчитали количество электромобилей, которое стало равно 367 единицам. Об этом можно узнать из отчета

Продажи электрокаров в России упали на четверть
Продажи электрокаров в России упали на четверть

Продажи электрокаров в России упали на четверть. На марку Tesla пришлась половина из них. Об этом проинформировало агентство «АВТОСТАТ».

"АВТОСТАТ" составил рейтинг популярных электромобилей в России

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело очередное исследование российского парка легковых автомобилей, в ходе которого было выяснено, что на начало 2017

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости