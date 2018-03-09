На территории России насчитывается 1 800 электромобилей

Более половины (60%) российского парка электрокаров занимает модель Nissan Leaf (1 100 автомобилей). В основном такие электромобили завозят в РФ из Японии, причём уже с пробегом. Большинство из них остаются на Дальнем Востоке, а меньшая часть отправляется в остальные регионы.
На территории России насчитывается 1 800 электромобилейСегодня, 15:43
В Москве и Подмосковье на 1 июля текущего года эксперты подсчитали количество электромобилей, которое стало равно 367 единицам. Об этом можно узнать из отчета
Продажи электрокаров в России упали на четверть. На марку Tesla пришлась половина из них. Об этом проинформировало агентство «АВТОСТАТ».
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело очередное исследование российского парка легковых автомобилей, в ходе которого было выяснено, что на начало 2017