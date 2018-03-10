Mitsubishi вывела семиместный Xpander на новый рынок

Японская компания Mitsubishi намерена освоить новый для себя рынок, запустив продажи внедорожного минивэна Xpander. Так, в скором времени данный автомобиль смогут приобрести жители Филиппин.

В Индонезии новый Mitsubishi Xpander уже заполучил статус бестселлера за счёт того, что на эту модель поступило свыше 40 000 заказов всего за два месяца с момента начала продаж. В начальной комплектации семиместного автомобиль стоит около 800 000 рублей в пересчёте по актуальному курсу.

Габариты у нового кроссвэна следующие: 4475х1750х1700 мм, при этом клиренс равен 205 мм, а ширина внутренней части салона – 1 410 мм. Под капотом модели устанавливается 1,5-литровый бензиновый мотор 4A91, позаимствованный у Mitsubishi Colt. Отдача двигателя составляет 120 лошадиных сил. Крутящий момент может передаваться на колёса при помощи 5-диапазонной механической трансмиссии или 4-скоростной АКПП.

В список оборудования Mitsubishi Xpander вошли система контроля рядности движения, система курсовой устойчивости, запуск двигателя с кнопки, панорамная крыша, система кругового видеообзора и мультимедийный центр Smartphone Link Display Audio с поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay.

Яна Васильева