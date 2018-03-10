Новый кроссовер Lifan X70 получит необычные для России опции

Согласно базе Росстандарта, Lifan получил ОТТС на кроссовер X70, который вскоре должен появиться в российских дилерских центрах. Срок действия документа закончится 5 марта 2021 года.

Помимо этого, стало известно, что производство нового Lifan X70 стартует на заводе «Дервейс» в Черкесске, где на сегодняшний день ведётся сборка большинства других автомобилей китайской компании. Кроссовер предложат россиянам в двух вариантах исполнения: с 5-скоростной «механикой» или вариатором.

Двигатель предусмотрен только один – LF483Q, который при объёме 2,0 литра выдаёт 136 лошадиных сил. Мотор способен работать на 95 или 98 бензине. Согласно ОТТС, автомобиль получит дисковые тормоза и передний привод.

В перечень оснащения Lifan X70 вошли фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел, подогрев и электропривод боковых зеркал, электростеклоподъёмники, система контроля давления в шинах и функция помощи при экстренном торможении.

За доплату покупателям предложат электрорегулировку передних кресел, камеру заднего вида, люк в крыше, доступ в салон без ключа и багажник на крыше. Любопытно, что автолюбители также смогут заказать необычные для российского рынка опции, например, крепления для транспортировки на крыше сноубордов, лыж и велосипедов.

Яна Васильева