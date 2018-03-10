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| | Новый кроссовер Lifan X70 получит необычные для России опции

Новый кроссовер Lifan X70 получит необычные для России опции

Сегодня, 09:00

Согласно базе Росстандарта, Lifan получил ОТТС на кроссовер X70, который вскоре должен появиться в российских дилерских центрах. Срок действия документа закончится 5 марта 2021 года.

 

Новый кроссовер Lifan X70 получит необычные для России опции

 

Помимо этого, стало известно, что производство нового Lifan X70 стартует на заводе «Дервейс» в Черкесске, где на сегодняшний день ведётся сборка большинства других автомобилей китайской компании. Кроссовер предложат россиянам в двух вариантах исполнения: с 5-скоростной «механикой» или вариатором.

 

Двигатель предусмотрен только один – LF483Q, который при объёме 2,0 литра выдаёт 136 лошадиных сил. Мотор способен работать на 95 или 98 бензине. Согласно ОТТС, автомобиль получит дисковые тормоза и передний привод.

В перечень оснащения Lifan X70 вошли фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел, подогрев и электропривод боковых зеркал, электростеклоподъёмники, система контроля давления в шинах и функция помощи при экстренном торможении.

 

Новый кроссовер Lifan X70 получит необычные для России опции

 

Новый кроссовер Lifan X70 получит необычные для России опции

 

За доплату покупателям предложат электрорегулировку передних кресел, камеру заднего вида, люк в крыше, доступ в салон без ключа и багажник на крыше. Любопытно, что автолюбители также смогут заказать необычные для российского рынка опции, например, крепления для транспортировки на крыше сноубордов, лыж и велосипедов.

 


Яна Васильева
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