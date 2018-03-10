Хэтчбек Honda Jazz получил кросс-версию X-Road

Японская компания Honda в рамках Женевского автосалона провела презентацию хэтчбека Jazz в исполнении X-Road. По сути новинка представляет собой компактный «паркетник».

От стандартной модели новая кросс-версия Honda Jazz X-Road отличается обвесом из неокрашенного пластика, серебристой отделкой переднего бампера и 16-дюймовыми колёсными дисками. Что касается оформления салона, то здесь не произошло никаких изменений.

Автомобиль ориентирован в первую очередь на авторынок Европы. Новинка будет приводиться в движение 1,3-литровым 103-сильным двигателем, который работает в тандеме с вариатором или «механикой» и системой переднего привода. На европейском рынке также доступен обычный хэтчбек Honda Jazz, под капотом которого разместился 1,5-литровый двигатель, выдающий 103 лошадиные силы.

За минувший год компании удалось продать всего 35 000 таких автомобилей, поэтому руководители Honda рассчитывают, что выход «внедорожной» модификации X-Road позволит увеличить объём продаж модели.

Яна Васильева