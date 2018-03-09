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| | Предвестник нового пикапа Fiat дебютирует этой осенью

Предвестник нового пикапа Fiat дебютирует этой осенью

Сегодня, 16:39
Итальянский автоконцерн FCA намерен создать новый пикап, который будут выпускать под брендом Fiat. Как отмечают инсайдеры, прототип модели планируется показать публике осенью нынешнего года.

Предвестник нового пикапа Fiat дебютирует этой осенью

 

Ещё прошлым летом бразильские издания писали, что FCA собирается выпустить небольшой пикап для рынка Южной Америки. Пока автомобиль известен под внутризаводским кодом X1P. Предвестника автомобиля могут представить на автосалоне в Сан-Паулу, который начнётся в ноябре, а у дилеров новинка появится к следующему году.
Автомобиль сконструируют на базе хэтчбека Fiat Mobi, который также реализуют в южноамериканских странах. Производство нового пикапа от Fiat наладят на заводе в Бразилии, где уже выпускается «донорская» модель. Именно эта страна станет первой из тех, где в итоге появится X1P.
Предположительно пикап оснастят 1,3-литровым мотором Firefly, который использовался на ряде других автомобилей Fiat. Двигатель будет работать не только на бензине, но и популярном в Бразилии этаноле. В первом случае производительность агрегата будет равна 101 «лошадке», а во втором - 109 лошадиных сил. Помимо этого, автомобиль может получить под капот 1,0-литровый Firefly с отдачей 72/77 л. с.

Яна Васильева
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