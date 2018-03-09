Предвестник нового пикапа Fiat дебютирует этой осенью

Ещё прошлым летом бразильские издания писали, что FCA собирается выпустить небольшой пикап для рынка Южной Америки. Пока автомобиль известен под внутризаводским кодом X1P. Предвестника автомобиля могут представить на автосалоне в Сан-Паулу, который начнётся в ноябре, а у дилеров новинка появится к следующему году.
Предвестник нового пикапа Fiat дебютирует этой осеньюСегодня, 16:39
Итальянская машиностроительная компания Fiat планирует увеличить свой модельный ряд в Бразилии. На рынке ожидают появление небольшого пикапа.
Инсайдеры итальянской автомобильной компании Fiat заявили, что уже в середине текущего лета на российский рынок выйдет новый пикап Fullback. В базовой
Представители автомобилестроителя Fiat показали новое официальное изображение анонсируемого пикапа Fiat Toro следующего модельного года. На снимке детально