Обновлённый "близнец" Chevrolet Colorado получил брутальный дизайн

Австралийский бренд Holden презентовал новую модификацию пикапа Colorado. Отметим, что на других рынках этот автомобиль реализуют с шильдиком Chevrolet.

В Австралии стартуют продажи пикапа и грузовика Holden Colorado с бортовой платформой в версии LSX. Обе машины отличаются расширенными колёсными арками, 18-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета и внедорожными шинами. Вместе с тем пикап получил чёрную радиаторную решётку и надпись с названием авто на задней части кузова.

Перечень оснащения Colorado Crew Cab Pickup и Colorado Crew Cab Chassis включает семь подушек безопасности, круиз-контроль, ESC, функцию помощи при подъеме, камеру заднего вида и мультимедийный комплекс с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Оба автомобиля оснащаются 2,8-литровым дизельным мотором Duramax с отдачей в 200 лошадиных сил, который агрегатируется с 6-диапазонной механической или автоматической трансмиссией. Машины доступны с задним или полным приводом.

Пикап серии LSX выпустят лимитированным тиражом в 800 единиц, тираж бортового грузовика в новом исполнении составит 200 экземпляров. Особый Holden Colorado обойдётся по меньшей мере в 51 945 австралийских долларов (около 2 304 000 рублей). За Colorado Crew Cab Chassis местные дилеры просят от 50 055 долларов (2 220 000 рублей).

Яна Васильева