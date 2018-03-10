По дорогам Воронежа ездит автомобиль с самым милым спойлером

Житель Воронежа заметил на улице автомобиль марки Volkswagen, владелец которого оригинально подошёл к вопросу тюнинга. Так, на багажнике машины был установлен миниатюрный спойлер.
Местный житель Андрей Бабаков запечатлел на одной из воронежских улиц иномарку с мини-спойлером, который интернет-пользователи уже окрестили самым милым в мире. По размерам он немного больше шильдика Volkswagen, что выглядит довольно необычно.
Очевидно, столь маленький спойлер был установлен только ради привлечения внимания и не способен выполнять свою основную функцию, то есть изменять аэродинамику автомобиля. Напомним, данный элемент обвеса стандартных размеров, изменяя направление потоков воздуха, снижает сопротивление и увеличивает прижимную силу.