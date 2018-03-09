Новый Genesis G70 получит "механику" и задний привод

Недавно в агентстве по охране окружающей среды США (EPA) появились свежие подробности о Genesis G70 2019 модельного года. Отметим, что премиальной корейской новинке предстоит конкурировать на рынке с седанами Audi A4 и BMW 3 Series.

Новый автомобиль оснастят 4-цилиндровым турбированным мотором объёмом 2,0 литра. Ожидается, что в паре с турбодвигателем будет работать 6-ступенчатая механическая коробка передач, однако эта информация пока не получила официального подтверждения. Новый Genesis G70 получит систему заднего привода. К сожалению, пока не раскрываются динамические характеристики грядущего автомобиля.

Пока неясно, останется ли в линейке двигателей седана мощный V6, развивающий 356 лошадиных сил. В тандеме с ним трудились 8-скоростной «автомат» и система полного привода. Предположительно с переходом на 2,0-литровый агрегат мощность двигателя снизится почти на 100 «лошадок», однако, по словам представителей компании, улучшится управляемость автомобиля.

Яна Васильева