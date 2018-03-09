Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

Сегодня, 06:00
Японские машиностроители анонсировали продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS на внутреннем рынке. Начало реализации новинки запланировано на май текущего года. О появлении автомобиля в других странах производитель пока не сообщает.

 

 Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

 
В привычном понимании индекс RS подразумевает хардкорные характеристики автомобиля, однако минивэн Honda Jade их не получил. В моторном отсеке автомобиля находится 1,5-литровая установка с турбонаддувом, производительность которой составляет 148 лошадиных сил. Агрегат комплектуется семидиапазонной автоматической трансмиссией. На 100 километров пути машине нужно 5,5 литра бензина.

 

Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

 

Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

 

Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

 

Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

 

Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

 

Модель Honda Jade дебютировала в 2013 году. В 2016 году она претерпела рестайлинг. Скорее всего, версия машины 2018 года будет больше походить на универсал, и получит 5 посадочных мест. Автомобиль получит жесткую подвеску, а также ассистенты вождения. Для машины предусмотрены черная крыша и новый цвет кузова, получивший название Premium Crystal.

Иван Головин
Новости по теме
Кроссовер Honda HR-V в 2018 году получит электрическую версию
Кроссовер Honda HR-V в 2018 году получит электрическую версию

Японские машиностроители в течение нынешнего года пообещали начать продажи трех электрокаров Honda в Китае. Одним из них станет новая модификация кроссовера

В сети анонсированы первые патентные изображения нового минивэна Honda Freed
В сети анонсированы первые патентные изображения нового минивэна Honda Freed

На днях на просторах интерент-сети появились первые патентные изображения нового минивэна Freed от компании Honda. Фотографии были сделаны парарацци во время

Honda начнет в Японии продажи нового Step WGN
Honda начнет в Японии продажи нового Step WGN

Японский производитель авто компания Honda планирует в скором времени начать продажи новой версии минивэна Honda Step WGN. Сообщается, что пока новинка будет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости