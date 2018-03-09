 Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в ЯпонииСегодня, 06:00
Японские машиностроители в течение нынешнего года пообещали начать продажи трех электрокаров Honda в Китае. Одним из них станет новая модификация кроссовера
На днях на просторах интерент-сети появились первые патентные изображения нового минивэна Freed от компании Honda. Фотографии были сделаны парарацци во время
Японский производитель авто компания Honda планирует в скором времени начать продажи новой версии минивэна Honda Step WGN. Сообщается, что пока новинка будет