 Анонсированы продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS в Японии

Японские машиностроители анонсировали продажи модернизированного минивэна Honda Jade RS на внутреннем рынке. Начало реализации новинки запланировано на май текущего года. О появлении автомобиля в других странах производитель пока не сообщает.

В привычном понимании индекс RS подразумевает хардкорные характеристики автомобиля, однако минивэн Honda Jade их не получил. В моторном отсеке автомобиля находится 1,5-литровая установка с турбонаддувом, производительность которой составляет 148 лошадиных сил. Агрегат комплектуется семидиапазонной автоматической трансмиссией. На 100 километров пути машине нужно 5,5 литра бензина.

Модель Honda Jade дебютировала в 2013 году. В 2016 году она претерпела рестайлинг. Скорее всего, версия машины 2018 года будет больше походить на универсал, и получит 5 посадочных мест. Автомобиль получит жесткую подвеску, а также ассистенты вождения. Для машины предусмотрены черная крыша и новый цвет кузова, получивший название Premium Crystal.

Иван Головин