В Украине увеличивается спрос на полностью электрические авто

Украинская ассоциация «Укравтопром» проанализировала продажи электрокаров в стране и выяснила, что по итогам января и февраля 2018 года спрос на полностью электрические автомобили вырос сразу на 60%. Самой популярной на местном рынке моделью по-прежнему остается Nissan Leaf.

Васисуалий Мурчалов

По данным аналитиков, за период с января по февраль нынешнего года в Украине было зарегистрировано 482 полностью электрических автомобиля. Отмечается, что только в феврале украинцы купили 294 «зелёные» модели. Эксперты отметили, что большую часть от зарегистрированных электрокаров составляют подержанные модели, которые были привезены из Евросоюза. При этом спрос на новые электрокары уменьшился на 12%, в то время как вторичный рынок вырос на 82%.Лидером «зеленого» сегмента украинского рынка остается японский Nissan Leaf, на долю которого пришлось 346 продаж в январе и феврале 2018 года. Примечательно, что на модели с пробегом пришлось 96% от всех продаж.Второе место занимает баварский BMW i3, который разошелся тиражом в 30 единиц с долей новых автомобилей в 40%. Ещё 20 клиентов приобрели электрокары Tesla Model S, а на долю Hyundai Ioniq, Chevrolet Bolt и Tesla Model X в сумме пришлось семь продаж.