Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | В Украине увеличивается спрос на полностью электрические авто

В Украине увеличивается спрос на полностью электрические авто

Сегодня, 05:00
Украинская ассоциация «Укравтопром» проанализировала продажи электрокаров в стране и выяснила, что по итогам января и февраля 2018 года спрос на полностью электрические автомобили вырос сразу на 60%. Самой популярной на местном рынке моделью по-прежнему остается Nissan Leaf.

В Украине увеличивается спрос на полностью электрические авто

 

По данным аналитиков, за период с января по февраль нынешнего года в Украине было зарегистрировано 482 полностью электрических автомобиля. Отмечается, что только в феврале украинцы купили 294 «зелёные» модели. Эксперты отметили, что большую часть от зарегистрированных электрокаров составляют подержанные модели, которые были привезены из Евросоюза. При этом спрос на новые электрокары уменьшился на 12%, в то время как вторичный рынок вырос на 82%.

Лидером «зеленого» сегмента украинского рынка остается японский Nissan Leaf, на долю которого пришлось 346 продаж в январе и феврале 2018 года. Примечательно, что на модели с пробегом пришлось 96% от всех продаж.

Второе место занимает баварский BMW i3, который разошелся тиражом в 30 единиц с долей новых автомобилей в 40%. Ещё 20 клиентов приобрели электрокары Tesla Model S, а на долю Hyundai Ioniq, Chevrolet Bolt и Tesla Model X в сумме пришлось семь продаж.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
В России появятся электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200
В России появятся электрокары Nissan Leaf и Nissan e-NV200

Японские машиностроители рассматривают возможность выхода на рынок России электрокаров Nissan Leaf и Nissan e-NV200. Об этом проинформировали сотрудники

Доля электрокаров на рынке Норвегии достигла 50%
Доля электрокаров на рынке Норвегии достигла 50%

Согласно данным аналитиков, доля электрифицированного транспорта на рынке Норвегии в декабре нынешнего года составила ровно 50%. Помимо этого, на дорогах

В Украине спрос на электрокары вырос на 227% с начала года
В Украине спрос на электрокары вырос на 227% с начала года

Ассоциация автопроизводителей Украины заявила о росте спроса на электрокары на 227% по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев украинские

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости