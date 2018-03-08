Новый Volvo XC60 стал российским бестселлером бренда в феврале

В начале этого года новый Volvo XC60 вышел на российский рынок, в феврале модель завоевала статус бестселлера бренда. В прошлом месяце клиенты Volvo получили 112 экземпляров XC60 свежей генерации, причём предзаказы на кроссовер стали принимать в ноябре прошлого года.

Всего за отчётный месяц в России дилеры Volvo продали 278 автомобилей, что на 21,7% меньше относительно показателя за минувший год. В общей сложности за текущий год россияне приобрели 371 машину шведской марки.

Вторым по продажам после Volvo XC60 в РФ стал флагман Volvo XC90, который в феврале разошёлся тиражом в 63 единицы (-44,2%). Стоит напомнить, что новый XC60 доступен на российском авторынке по цене от 2 985 000 рублей.

Данную модель можно приобрести с бензиновыми двигателями T5 и T6 с отдачей 249 и 320 лошадиных сил соответственно. Помимо этого, доступны дизельные модификации, которые оснащаются 190- и 235-сильными моторами D4 и D5. Все агрегаты сочетаются с 8-скоростным «автоматом».

Яна Васильева