Cadillac Escalade стал лидером своего бренда в России

В феврале текущего года продажи бренда Cadillac в России упали на 44% в годовом сравнении. Жители страны приобрели за отчетный месяц 63 автомобиля. В прошлом году в феврале было продано 112 машин марки.
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В феврале текущего года продажи бренда Cadillac в России упали на 44% в годовом сравнении. Жители страны приобрели за отчетный месяц 63 автомобиля. В прошлом году в феврале было продано 112 машин марки.
На автомобильном рынке Санкт-Петербурга стартовали продажи обновлённого Cadillac Escalade, который теперь поставляется в России с конвейера американского
Люксовый американский кроссовер Cadillac Escalade должны были выпустить в 2019 году, но на рынке он появится на полгода позже. Как сообщают сотрудники портала
С начала 2016 года в России продано 571 автомобилей марки Cadillac, что показало рост в 35%. Статистические данные предоставлены агентствам «Автостат Инфо».