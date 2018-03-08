Cadillac Escalade стал лидером своего бренда в России

Люксовый полноразмерный кроссовер Cadillac Escalade занимает лидирующую позицию в продажах своего бренда в России. При этом, в целом спрос на автомобили американской марки в РФ заметно упал.

В феврале текущего года продажи бренда Cadillac в России упали на 44% в годовом сравнении. Жители страны приобрели за отчетный месяц 63 автомобиля. В прошлом году в феврале было продано 112 машин марки. В феврале текущего года продажи бренда Cadillac в России упали на 44% в годовом сравнении. Жители страны приобрели за отчетный месяц 63 автомобиля. В прошлом году в феврале было продано 112 машин марки.

По итогам февраля вседорожник Cadillac Escalade остается самой продаваемой моделью своего бренда в России. В прошлом месяца свой выбор на этой модели остановили 32 жителя страны.





Второе место по продажам бренда Cadillac в России по итогам февраля занимает кроссовер ХТ5, реализованный тиражом в 19 единиц. Тройку лидеров замыкает седан СТ6.

Недавно в России появился обновленный Cadillac Escalade. Вседорожник получил 6,2-литровую установку, производительность которой доведена до 426 лошадиных сил. Мотор укомплектован восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. Она построена таким образом, чтобы при необходимости водитель мог вручную переключать передачи. Продается кроссовер минимум за 5 290 000 рублей.

Иван Головин