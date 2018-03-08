Китайская «Венера» составит конкуренцию Tesla Model S

Молодая китайская компания LVCHI в рамках мотор-шоу в Женеве представила роскошный пятиметровый электрокар Venere с запасом хода в 652 километра. Пока модель существует в виде концепта, но серийная версия могла бы стать более роскошным конкурентом для Tesla Model S.

В рамках международного автосалона в Женеве состоялась публичная премьера нового полностью электрического седана LVCHI Venere. Концептуальная новинка имеет 5 150 мм длины, 2 120 мм и 1 418 мм ширины и высоты соответственно, а размер колесной базы достигает 3 040 мм. Габариты модели в целом сопоставимы с удлиненным Mercedes-Benz S-Class,Что касается технической части, то новый LVCHI Venere приводится в движение четырьмя полностью электрическими моторами, которые способны генерировать 1 005 лошадиных сил при 1 540 Нм крутящего момента. Максимальная скорость движения составляет 286 км/ч, а разогнаться до первой «сотни» можно за 2,5 секунды.

Васисуалий Мурчалов

Разработчики утверждают, что новый LVCHI Venere с блоком литий-ионных батарей на 100 кВт/ч способен обеспечить запас хода в 652 километра. В плане внешности модель примечательна монолитной задней оптикой, агрессивными передними фарами, а также рельефными дверями, которые могут открываться в разные стороны.