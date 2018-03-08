Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри

Американская компания Goodyear показала в рамках Женевского мотор-шоу концептуальные шины. Непневматические покрышки Oxygene имеют живой мох внутри.

С помощью шин Goodyear Oxygene разработчики предлагают улучшить экологическую обстановку в мегаполисах с грязным воздухом. Покрышки работают таким образом, чтобы втягивать в себя влагу и углекислый газ. Они поступают в мох, который вырабатывает кислород путем фотосинтеза.

Разработчики предлагают выпускать шины Goodyear Oxygene с помощью 3D-принтера, который будет «печатать» изделие порошком, выработанным из старых шин. Разработка американцев не может получить прокол, порезаться или повредиться в силу особенностей ее конструкции, особенной тем, что она не требует герметичной камеры. За счет этого такие шины будут долговечными и надежными.

Шины Goodyear Oxygene также особенны тем, что за счет фотосинтеза генерируют и аккумулируют энергию. От нее питаются сенсоры и световые полосы покрышек. Данные элементы позволят машине сигнализировать о маневрах другим участникам дорожного движения. О серийном воплощении шин Goodyear Oxygene пока ничего не говорится. Однако разработчики считают, что в ближайшем будущем подобные станут обычным делом.

Иван Головин