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| | Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри

Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри

Вчера, 19:29
Американская компания Goodyear показала в рамках Женевского мотор-шоу концептуальные шины. Непневматические покрышки Oxygene имеют живой мох внутри.

 

Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри

 

С помощью шин Goodyear Oxygene разработчики предлагают улучшить экологическую обстановку в мегаполисах с грязным воздухом. Покрышки работают таким образом, чтобы втягивать в себя влагу и углекислый газ. Они поступают в мох, который вырабатывает кислород путем фотосинтеза.
 
Разработчики предлагают выпускать шины Goodyear Oxygene с помощью 3D-принтера, который будет «печатать» изделие порошком, выработанным из старых шин. Разработка американцев не может получить прокол, порезаться или повредиться в силу особенностей ее конструкции, особенной тем, что она не требует герметичной камеры. За счет этого такие шины будут долговечными и надежными.

 

Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри

 

Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри

 

Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри

 

 


Шины Goodyear Oxygene также особенны тем, что за счет фотосинтеза генерируют и аккумулируют энергию. От нее питаются сенсоры и световые полосы покрышек. Данные элементы позволят машине сигнализировать о маневрах другим участникам дорожного движения. О серийном воплощении шин Goodyear Oxygene пока ничего не говорится. Однако разработчики считают, что в ближайшем будущем подобные станут обычным делом.

Иван Головин
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