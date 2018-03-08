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| | Составлен рейтинг российских городов-лидеров по продажам премиальных авто

Составлен рейтинг российских городов-лидеров по продажам премиальных авто

Сегодня, 18:16
Специалисты российского аналитического агентства «АВТОСТАТ» опубликовали ТОП-10 городов России по объёмам продаж автомобилей премиальных брендов в 2017 году. Примечательно, что в рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург, которые со значительным отрывом лидируют в российском ТОП-10.

Составлен рейтинг российских городов-лидеров по продажам премиальных авто

 

По данным аналитиков, лидером по продажам премиальных автомобилей в 2017 году стал Екатеринбург, где местные дилерские центры смогли реализовать 2 400 дорогих иномарок. На втором месте расположился Краснодар, где было продано 2 400 автомобилей, а второе место занимает Казань – в столице Татарстана зафиксирован результат в 2 310 продаж люксовых моделей.

В «тройку» лидеров с показателем в 1 800 проданных в 2017 году премиальных автомобилей не смог попасть Ростов-на-Дону. Далее в рейтинге со схожими результатами следуют Нижний Новгород и Челябинск, на долю которых пришлось 1 450 и 1 440 автомобилей соответственно. Также в «десятку» лидеров попали Самара (1 290 единиц), Воронеж (1 110 единиц), Уфа (1 100 единиц) и Красноярск (1 000 единиц).

Отмечается, что аналитики не стали включать в рейтинг Москву и Санкт-Петербург, которые традиционно лидируют в данном случае. В 2017 году в Москве было продано 46 500 премиальных авто, а на долю Северной столицы выпало 15 200 машин.
Васисуалий Мурчалов
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