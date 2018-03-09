Mansory привезли в Женеву тюнинговый Bentley Bentayga Bleurion Edition

Британское тюнинг-ателье Mansory в рамках международного автосалона в Женеве, который открылся для прессы ещё 6 марта, презентовало особый внедорожник Bentley Bentayga Bleurion Edition. Новинка получила стильную отделку кузова, а также ещё более роскошный интерьер.

Новый Bentley Bentayga Bleurion Edition от Mansory прежде всего примечателен необычным оформлением кузова. Модель получила стильный синий колер, который акцентируется черными карбоновыми вставками. Кроме того, на бамперах модели появились углеволоконные сплиттеры, а на задней части кузова красуется массивный спойлер.Помимо этого, новый Bentley Bentayga Bleurion Edition получил расширенные и укрепленные колесные арки. Новинка поставлена на тёмные колесные диски размерностью в 24 дюйма.

Интерьер тюнингового Bentley Bentayga Bleurion Edition от Mansory практически полностью выполнен в синем цвете, а сидения, руль и напольные коврики имеют белую прострочку. Отмечается, что салон отделан кожей, карбоном и алькантрой. Под капотом модели расположился 6,0-литровый битурбированный W12Ю мощность которого была увеличена тюнерами до 750 лошадиных сил при 1080 Нм крутящего момента. Стоимость Bentley Bentayga Bleurion Edition пока не раскрывается.

Васисуалий Мурчалов