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| | Электрогрузовик Tesla Semi доставил первый груз

Электрогрузовик Tesla Semi доставил первый груз

Сегодня, 15:22
Полностью электрические беспилотные грузовики Tesla Semi доставили первый груз, а маршрут доставки пролегал между двумя заводами компании Tesla. Об этом на своей странице в Instagram рассказал Илон Маск, руководитель компании Tesla.

Электрогрузовик Tesla Semi доставил первый груз

 

Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал свежую фотографию двух полностью электрических грузовиков Tesla Semi, которые осуществили первую доставку грузов. Отмечается, что экологически чистые фуры доставили аккумуляторы для электрокаров Tesla Model 3 с завода в городе Спаркс, штат Невада, на производственную линию во Фримонте, Калифорния.

Согласно информации американских СМИ, серийное производство грузовиков Tesla Semi намечено на 2019 год. Модели оснащаются полностью электрическими силовыми установками, а запаса хода будет достаточно для преодоления 804 километра. Илон Маск уверен, что такого запаса будет вполне достаточно, ведь средний маршрут доставки груза в США составляет 400 километров.

Грузоподъёмность нового Tesla Semi составляет 36 тонн, что уже заинтересовало многие крупные компании. Так, заказчиками беспилотных полностью электрических грузовиков уже стали такие компании как Pepsi, Pepsi, Walmart и Anheuser-Busch. Стоимость модели пока не озвучивается.
Васисуалий Мурчалов
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