Электрогрузовик Tesla Semi доставил первый груз

Полностью электрические беспилотные грузовики Tesla Semi доставили первый груз, а маршрут доставки пролегал между двумя заводами компании Tesla. Об этом на своей странице в Instagram рассказал Илон Маск, руководитель компании Tesla.

Васисуалий Мурчалов

Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал свежую фотографию двух полностью электрических грузовиков Tesla Semi, которые осуществили первую доставку грузов. Отмечается, что экологически чистые фуры доставили аккумуляторы для электрокаров Tesla Model 3 с завода в городе Спаркс, штат Невада, на производственную линию во Фримонте, Калифорния.Согласно информации американских СМИ, серийное производство грузовиков Tesla Semi намечено на 2019 год. Модели оснащаются полностью электрическими силовыми установками, а запаса хода будет достаточно для преодоления 804 километра. Илон Маск уверен, что такого запаса будет вполне достаточно, ведь средний маршрут доставки груза в США составляет 400 километров.Грузоподъёмность нового Tesla Semi составляет 36 тонн, что уже заинтересовало многие крупные компании. Так, заказчиками беспилотных полностью электрических грузовиков уже стали такие компании как Pepsi, Pepsi, Walmart и Anheuser-Busch. Стоимость модели пока не озвучивается.