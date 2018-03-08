Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

Сегодня, 16:37
Ателье Pininfarina H2 Speed дало «зеленый свет» серийному воплощению концепту водородного суперкара H2 Speed. Эта машина была показана в Женеве два года назад, и в нынешнем году она снова предстала перед публикой в Швейцарии, и на мероприятии было заявлено, что она получит товарную версию.

 

Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

 

Модель Pininfarina H2 Speed в серийном исполнении получилась несколько больше своего концепта. Габариты водородного суперкара теперь составляют 4730х1956х1113 миллиметров. По словам разработчиков, автомобиль стал крупнее ради улучшения посадки водителя в салоне. На машину установлены гоночные покрышки Michelin Pilot Sport. Вес транспортного средства не изменился, и составляет 1 420 килограммов.
 
Силовую установку для «зеленого» суперкара Pininfarina H2 Speed разработала франко-швейцарская фирма GreenGT. Подробности агрегата пока не озвучиваются. Известно только, что в топливном баке машины вмещается 8,6 килограмма водорода. На полную заправку автомобиля уходит примерно 3 минуты.

 

Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

 

Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

 

Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

 

Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

 

Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

 

Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

 

В моторном отсеке концептуального Pininfarina H2 Speed установлен 500-сильный агрегат. Топливный бак прототипа рассчитан на 6,1 килограмма водорода. Первую «сотню» шоу-кар набирает за 3,4 секунды, а до второй разгоняется за 11 секунд. Порог скорости суперкара обозначен на отметке в 300 километров в час. Всего итальянцы намерены построить для продажи 12 единиц суперкара Pininfarina H2 Speed. Машина будет исключительно трековой. За один экземпляр модели придется выложить примерно 2,5 миллиона долларов.

Иван Головин
Новости по теме
Pininfarina покажет в Женеве 800-сильный электрокар
Pininfarina покажет в Женеве 800-сильный электрокар

Итальянское кузовное ателье Pininfarina обнародовало в интернете первые изображения суперкара HK GT, построенного для гонконгской компании Hybrid Kinetic Group

В Пекине китайцы представят DX Concep с дизайном от ателье Pininfarina
В Пекине китайцы представят DX Concep с дизайном от ателье Pininfarina

Дизайнерское ателье Pininfarina разработало дизайн концепткара от концерна Soueast. Автомобиль будет официально представлен на автосалоне в Пекине.

Ferrari и Pininfarina представили эксклюзивный суперкар Sergio
Ferrari и Pininfarina представили эксклюзивный суперкар Sergio

Ferrari и Pininfarina на автосалоне в Женеве представили эксклюзивную новинку в виде суперкара Sergio. Презентация машинки приурочена к 85-летнему юбилею

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости