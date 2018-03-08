Ателье Pininfarina представило серийный водородный суперкар H2 Speed

Ателье Pininfarina H2 Speed дало «зеленый свет» серийному воплощению концепту водородного суперкара H2 Speed. Эта машина была показана в Женеве два года назад, и в нынешнем году она снова предстала перед публикой в Швейцарии, и на мероприятии было заявлено, что она получит товарную версию.

Модель Pininfarina H2 Speed в серийном исполнении получилась несколько больше своего концепта. Габариты водородного суперкара теперь составляют 4730х1956х1113 миллиметров. По словам разработчиков, автомобиль стал крупнее ради улучшения посадки водителя в салоне. На машину установлены гоночные покрышки Michelin Pilot Sport. Вес транспортного средства не изменился, и составляет 1 420 килограммов.

Силовую установку для «зеленого» суперкара Pininfarina H2 Speed разработала франко-швейцарская фирма GreenGT. Подробности агрегата пока не озвучиваются. Известно только, что в топливном баке машины вмещается 8,6 килограмма водорода. На полную заправку автомобиля уходит примерно 3 минуты.

В моторном отсеке концептуального Pininfarina H2 Speed установлен 500-сильный агрегат. Топливный бак прототипа рассчитан на 6,1 килограмма водорода. Первую «сотню» шоу-кар набирает за 3,4 секунды, а до второй разгоняется за 11 секунд. Порог скорости суперкара обозначен на отметке в 300 километров в час. Всего итальянцы намерены построить для продажи 12 единиц суперкара Pininfarina H2 Speed. Машина будет исключительно трековой. За один экземпляр модели придется выложить примерно 2,5 миллиона долларов.

Иван Головин