Швейцарские часовщики предложат хронограф владельцам McLaren

Швейцарский производитель часов Richard Mille и британская автомобильная компания McLaren создали эксклюзивный хронограф. Его цена достигает 18 0000 швейцарских франков, что в пересчёте составляет порядка 10 900 000 рублей.

В разработке новинки участвовали Роб Мелвилл, главный дизайнер компании McLaren и Фабрис Намура, инженер Richard Mille. Корпус часов изготовили из многослойного углеродного волокна и графена, что позволило в шесть раз снизить вес корпуса и сделать его в 200 раз прочнее по сравнению с аналогом из стали.

Помимо этого, на изделии можно заметить титановые ставки, напоминающие воздухозаборники McLaren F1 по форме. Из того же материала была выполнена заводная головка, представляющая собой миниатюрную копию колёсного диска автомобилей британской марки.

Richard Mille и McLaren собираются выпустить 500 экземпляров таких часов. Примечательно, что приобрести их предложат в первую очередь владельцем моделей линейки Ultimate Series, представленной гибридным P1, а также автомобилями P15 и BP23, которые ещё не дебютировали.

Стоит напомнить, что годом ранее эти компании создали часы стоимостью почти 1 000 000 франков. Их выпустили в ограниченном количестве – всего 75 единиц.

Яна Васильева