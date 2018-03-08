Стоимость такси в России вырастет вдвое. Такое известие обсуждается отечественными СМИ после того, как стало известно, что в Госдуме до конца марта будет рассмотрен новый законопроект.

Речь идет о проекте, предполагающем ограничение времени работы водителей такси в России. Также в правовом поле страны должны быть введены понятия агрегаторов, их ответственности и санкций. Это непременно скажется на ценнике за услугу извоза.

Депутат Александр Старовойтов заявил, что в случае, если на весенней сессии правительством не будет активизирована работа по изменению законодательства, регулирующего деятельность такси, то внесение законопроекта будет инициировано комитетом по транспорту и строительству Госдумы. По словам государственного деятеля, легальному таксисту, арендовавшему машину, платят за нее в сутки 1,5-2 тысячи рублей. Чтобы «отбить» эту аренду, водитель вынужден работать 12-16 часов в день.

Господин Старовойтов подчеркнул, что усталость водителя приравнивается к опьянению. Законопроект предполагает введение 8-часового трудового дня для таксистов. Чтобы они не работали «в минус» себе, им придется повысить стоимость услуги извоза.

Иван Головин