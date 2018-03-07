В Женеве представили новый Mercedes-Maybach S-Class

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz привезла в Женеву новый флагманский седан Maybach. Премиальный автомобиль получил несколько дополнений, благодаря которым его можно отличить от базового Mercedes-Maybach S-Class.

Дмитрий Павличко

После обновления новинку снабдили пересмотренной решеткой радиатора, а при покраске кузова используют девять разных цветовых сочетаний. Опциональном можно заказать прозрачное покрытие из двух слоев. Помимо того, седан снабдят новыми многоспицевыми колесными дисками размерностью 20 дюймов.Салон нового Mercedes-Maybach S-Class будет обшит кожей Nappa с контрастным орнаментом в медном, золотом и платиновом оттенке. Также седан оснастили громкой связью между пассажирами и водителем, осуществляемой при помощи интерфейса Bluetooth.В Россию новинку привезут в трех вариациях, а именно: S450 4Matic, S560 4Matic и S560. Под капотом разместят 3-литровый бензиновый агрегат с отдачей 367 лошадиных сил, 4-цилиндровый мотор с двумя турбинами и производительностью в 469 л.с и 6-литровый агрегат с отдачей 630 л.с.