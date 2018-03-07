Раскрыты подробности о новом Mitsubishi Outlander PHEV

Японские разработчики из Mitsubishi продолжают проводить электрификацию своего модельного ряда. На Женевском салоне состоялась премьера гибридного флагмана с обновленным двигателем.

Дмитрий Павличко

Бензоэлектрический подзаряжаемый Mitsubishi Outlander PHEV является серийным кроссовером с повышенной дальностью хода. В основном машина ориентирована на европейского потребителя.Новый автомобиль снабдили батареей, получившей увеличенную емкость, которая заряжается при помощи мощного генератора. Под капот авто получило 2,4-литровый бензиновый мотор с отдачей 167 лошадиных сил и два 60-киловаттных электродвигателя. Для экономии горючего был изменен термодинамический цикл ДВС, а внедрение более емкостного аккумулятора позволило увеличить мощность заднего электроагрегата.Помимо того, инженеры расширили список режимов езды. Кроме основных добавлен еще и спортивный и зимний. В Россиию новый Mitsubishi Outlander PHEV не приедет, так как ожидают развитие сети электрозаправочных станций.