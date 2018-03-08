BMW, Daimler, Ford и VW показали свои электрозаправки

Консорциум автопроизводителей BMW, Daimler, Ford и VW показал в глобальной сети, как будут выглядеть их зарядные станции Ionity. Эти «заправки» для электрокаров должны появиться вдоль основных магистралей Европы.

По задумке специалистов консорциума BMW, Daimler, Ford и VW, зарядные комплексы получат парящую крышу и простые конструкции. Для них будут использоваться световые коробы, крепящиеся на вертикальный пилон. В темное время суток такие установки будут своего рода маяками. Зарядочные комплексы будут особенны своей легкостью в дизайне, материалах и интеллектуальных интерфейсах.

В консорциуме BMW, Daimler, Ford и VW планируют открыть 400 станций Ionity мощностью 350 киловатт. В минувшем году было запущено 20 таких комплексов. В нынешнем году откроется еще 100. Полностью сеть развернется до 2020 года.

В данное время самой большой сетью зарядных станций для электрокаров может похвастаться американская машиностроительная компания Tesla. Она располагает 1 130 такими комплексами, на которых работает 8 496 устройств.

Европейские и американские автопроизводители стали активнее работать над электрокарами и развитием инфраструктуры для них в связи с ужесточенными требованиями по сокращению выбросов СО2, вводимыми в Евросоюзе. К 2021 году средний показатель по модельному ряду ограничат до 95 граммов диоксида углерода на километр пробега. Это значит, что расход топлива у машины должен быть 4,1 литра бензина или 3,6 литра «дизеля».

Иван Головин