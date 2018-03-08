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| | Toyota прекратит европейское производство дизельных машин к концу 2018 года

Toyota прекратит европейское производство дизельных машин к концу 2018 года

Сегодня, 04:00
Японская машиностроительная компания Toyota собирается к концу текущего года прекратить европейские продажи и производство автомобилей, оснащенных дизельными моторами. Об этом пишут в СМИ, ссылаясь на руководителя европейского филиала Toyota Йохана ван Зила.

 

По словам топ-менеджера, дизельный мотор пропадет из пассажирских авто компании в 2018 году. Инженеры Toyota больше не будут создавать дизельные технологии и сконцентрируются на разработке гибридных транспортных средств.

Раньше в декабре прошлого года правление Toyota уже информировало, что планирует примерно к 2025 году полностью завершить выпуск авто с бензиновыми и дизельными ДВС. Автопроизводитель акцентирует внимание на изготовлении электрических авто, гибридно-бензиновых машин и автомобилей использующих водородные топливные элементы.
Дмитрий Павличко
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