Toyota прекратит европейское производство дизельных машин к концу 2018 года

По словам топ-менеджера, дизельный мотор пропадет из пассажирских авто компании в 2018 году. Инженеры Toyota больше не будут создавать дизельные технологии и сконцентрируются на разработке гибридных транспортных средств.
Раньше в декабре прошлого года правление Toyota уже информировало, что планирует примерно к 2025 году полностью завершить выпуск авто с бензиновыми и дизельными ДВС. Автопроизводитель акцентирует внимание на изготовлении электрических авто, гибридно-бензиновых машин и автомобилей использующих водородные топливные элементы.