Названы сроки увеличения размеров утильсбора в РФ

В российском Минпромторге ожидают принятия постановления, предписывающего индексацию утилизационного сбора до конца марта 2018 года. Об этом сообщает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Дмитрий Павличко

По словам чиновника, были внесены несколько согласований в правительство, которые должны пройти в самом аппарате. Министр указывает на чисто бюрократические проволочки.В конце прошлого года отмечалось, что Министерство промышленности и торговли разработало и внесло в кабинет министров проект нормативного акта, который предусматривает индексацию размеров утилизационной пошлины. В ведомстве отмечалось, что индек5сация рознится в зависимости от группы и типов транспортных средств. Но еще учитывают экологичные свойства машин, особенно подержанных и объем ввоза и производства.Согласно информации от чиновников, средний размер индексации утильсбора достигнет 15-17,5%. Для автолюбителей индексация не повлияет на увеличение цен на производимые в России авто.