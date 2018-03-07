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| | Названы сроки увеличения размеров утильсбора в РФ

Названы сроки увеличения размеров утильсбора в РФ

Сегодня, 16:54
В российском Минпромторге ожидают принятия постановления, предписывающего индексацию утилизационного сбора до конца марта 2018 года. Об этом сообщает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

 

По словам чиновника, были внесены несколько согласований в правительство, которые должны пройти в самом аппарате. Министр указывает на чисто бюрократические проволочки.

В конце прошлого года отмечалось, что Министерство промышленности и торговли разработало и внесло в кабинет министров проект нормативного акта, который предусматривает индексацию размеров утилизационной пошлины. В ведомстве отмечалось, что индек5сация рознится в зависимости от группы и типов транспортных средств. Но еще учитывают экологичные свойства машин, особенно подержанных и объем ввоза и производства.

Согласно информации от чиновников, средний размер индексации утильсбора достигнет 15-17,5%. Для автолюбителей индексация не повлияет на увеличение цен на производимые в России авто.
Дмитрий Павличко
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