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| | Россиян будут уведомлять об отзывах через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

Россиян будут уведомлять об отзывах через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

Сегодня, 16:58
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) ранее выступило с инициативой оповещать автовладельцев об отзывах машин при помощи оборудования системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Отмечается, работающие в России автопроизводители поддержали предложение Росстандарта.

Россиян будут уведомлять об отзывах через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, уже в 2018 году Росстандарт совместно с российскими автопроизводителями начнут тестирование новой системы оповещений о необходимости посетить сервисный центр в рамках отзывной кампании. Отмечается, что оповещать владельцев проблемных транспортных средств будут при помощи оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также посредством электронных ПТС.

Точная дата старта пилотного проекта пока не озвучивается, но отмечается, что информация об отзывах транспортных средств будет вноситься в электронный ПТС уже с 1 июля текущего года.

Помимо этого, в Росстандарте рассматривают возможность внедрения и другой системы, которая позволит узнавать о старте отзывов при помощи мобильного приложения и VIN-номера автомобиля. Такая функция будет внедрена уже до конца 2018 года. В Росстандарте напомнили, что своевременный отзыв автомобилей необходим для безопасности владельцев.
Васисуалий Мурчалов
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