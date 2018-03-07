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| | Эксперты установили, как зачастую женщины называют свои авто

Эксперты установили, как зачастую женщины называют свои авто

Сегодня, 16:20
Перед Международным женским днем обозреватели портала CarPiece провели анализ и выяснили, что женщинам требуется от автомобиля. Россиянки называют свои автомобили по-разному, в том числе ласточками, бегемотиками, пыжиками, Филями, енотами и Хаврюшами.

Эксперты установили, как зачастую женщины называют свои авто

 

Наиболее востребованной машиной среди женщин выступает черный 9-летний Opel Corsa D, имеющий пробег в 120 000 км. Возраст владелицы транспортного средства составляет 32 года.

Согласно исследованию, около трети женщин-автомобилистов называют свои авто мужскими именами, а 7,03% опрошенных назвали свои авто маркой машины, 5,13% называют ласточкой, 3,8% малышкой. Среди остальных названий стоит выделить Жук (0,95%), Тачка (0,95%) и Бегемот (0,76%). В списке остальных вариантов числятся и такие имена, как Пыжик, Филя, Джульетта, доченька, енот, моя подружка, Иннокентий, фрау-мадам, Леша, Пашка, Андрюшка и Хаврюша. 31,7% представительниц прекрасного пола никак не называют свои авто, а 28,5% именуют их просто авто.

Также в результате анкетирования были установлены популярные цвета авто среди женщин. Первое место получил белый цвет (35%). Далее в перечне числятся красный (33%), черный (19%), серебристый (7%) и синий (5%).
Дмитрий Павличко
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