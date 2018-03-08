В Женеве дебютировало 802-сильное купе Pininfarina HK GT

Итальянское кузовное ателье Pininfarina в сотрудничестве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group разработало 802-сильные купе Pininfarina HK GT, которое оснащается гибридным мотором. Новинку продемонстрировали на международном автосалоне в Женеве.

В рамках Женевского автосалона состоялся публичный дебют нового большого купе Pininfarina HK GT. Новинка разрабатывалась итальянскими дизайнерами из Pininfarina, а также инженерами китайской энергетической компании Hybrid Kinetic Group.Что касается технической части, то новый Pininfarina HK GT приводится в движение четырьмя полностью электрическими моторами, расположенными на оси каждого колеса. Суммарная отдача установки составляет 802 лошадиные силы, а для каждого мотора выделена отдельная 2-диапазонная автоматическая трансмиссия.

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Кроме того, новый Pininfarina HK GT оснащается и небольшим бензиновым турбомотором, который выступает исключительно в качестве генератора электроэнергии. Блок литий-ионных батарей имеет ёмкость в 20 кВт/ч, что позволяет модели получить запас хода в 993 километра. Pininfarina HK GT разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость движения ограничена на отметке в 250 км/ч.