Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | В Женеве дебютировало 802-сильное купе Pininfarina HK GT

В Женеве дебютировало 802-сильное купе Pininfarina HK GT

Сегодня, 05:00
Итальянское кузовное ателье Pininfarina в сотрудничестве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group разработало 802-сильные купе Pininfarina HK GT, которое оснащается гибридным мотором. Новинку продемонстрировали на международном автосалоне в Женеве.

В Женеве дебютировало 802-сильное купе Pininfarina HK GT

 

В рамках Женевского автосалона состоялся публичный дебют нового большого купе Pininfarina HK GT. Новинка разрабатывалась итальянскими дизайнерами из Pininfarina, а также инженерами китайской энергетической компании Hybrid Kinetic Group.

Что касается технической части, то новый Pininfarina HK GT приводится в движение четырьмя полностью электрическими моторами, расположенными на оси каждого колеса. Суммарная отдача установки составляет 802 лошадиные силы, а для каждого мотора выделена отдельная 2-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В Женеве дебютировало 802-сильное купе Pininfarina HK GT

 

В Женеве дебютировало 802-сильное купе Pininfarina HK GT

 

Кроме того, новый Pininfarina HK GT оснащается и небольшим бензиновым турбомотором, который выступает исключительно в качестве генератора электроэнергии. Блок литий-ионных батарей имеет ёмкость в 20 кВт/ч, что позволяет модели получить запас хода в 993 километра. Pininfarina HK GT разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость движения ограничена на отметке в 250 км/ч.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Pininfarina покажет в Женеве электрокупе с «крыльями чайки»
Pininfarina покажет в Женеве электрокупе с «крыльями чайки»

Итальянское кузовное ателье Pininfarina в сотрудничестве с китайской технологической компанией HKG разработало новый 800-сильный электрокар HK GT в кузове

Pininfarina покажет в Женеве 800-сильный электрокар
Pininfarina покажет в Женеве 800-сильный электрокар

Итальянское кузовное ателье Pininfarina обнародовало в интернете первые изображения суперкара HK GT, построенного для гонконгской компании Hybrid Kinetic Group

В Пекине китайцы представят DX Concep с дизайном от ателье Pininfarina
В Пекине китайцы представят DX Concep с дизайном от ателье Pininfarina

Дизайнерское ателье Pininfarina разработало дизайн концепткара от концерна Soueast. Автомобиль будет официально представлен на автосалоне в Пекине.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости