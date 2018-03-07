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| | FCA Group отзывает в России порядка 3,3 тыс. автомобилей

FCA Group отзывает в России порядка 3,3 тыс. автомобилей

Сегодня, 16:07
Компания «ЭфСиЭй Рус», которая является официальным представителем альянса Fiat-Chrysler Automobiles в России планирует отозвать 3 306 автомобилей. Отмечается, что речь идёт о седанах Chrysler 300 и внедорожниках Jeep Grand Cherokee, которые имеют некоторые дефекты в электрических системах.

FCA Group отзывает в России порядка 3,3 тыс. автомобилей

 

На страницах официального портала Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), появилась информация о том, что автомобилестроительная компания Fiat-Chrysler Automobiles планирует отозвать в России 3 306 автомобилей моделей Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300.

Разработчики отметили, что указанные автомобили имеют потенциальную неисправность диодов в электрогенераторе, что может привести к их выходу из строя в случае перегрева. Отмечается, что такая проблема может негативно сказаться на работе электрического усилителя рулевого управления, а также привести к недостатку электроэнергии для оборудования.

Отмечается, что под действие отзывной кампании попадают автомобили Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, которые были реализованы в РФ с 2010 по 2017 год, а VIN-кодами моделей можно ознакомиться на портале Росстандарта. Ремонт будет проводиться бесплатно для владельцев.
Васисуалий Мурчалов
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