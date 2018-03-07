Jaguar построил уникальный 34-летний XJ для барабанщика Iron Maiden

В Женеве представлен рестомод Jaguar XJ, построенный подразделением Jaguar Classic. Заказчиком автомобиля является барабанщик группы Iron Maiden Нико Макбрэйн. Машина стала частью праздника, посвященного 50-летию этой модели, и получила название Greatest Hits.

Прообразом рестомода стала модель XJ6 1984 года. Специалисты подразделения Jaguar Classic потратили 3 500 часов на модификацию кузова, салона, мотора и подвески транспортного средства. Кроме того, в машине использовано 4 000 новых деталей и узлов.

XJ для барабанщика Iron Maiden обзавелся иными бамперами, крыльями порогами, регулируемой подвеской, светодиодными фарами, дверными ручками, боковыми зеркалами от модели XJ Series II, креслами с новым профилем, современной мультимедийной системой с тачскрином, а также новым кондиционером. При этом в автомобиле сохранились «родные» статуэтка на капоте и ключ зажигания.

Интерьер седана XJ отделан красной кожей, черной алькантарой и шпоном платана, который также используется при изготовлении барабанов. На центральной панели машины имеются регуляторы из алюминия, аналогичные тем, которыми комплектуются гитарные усилители.

В моторном отсеке седана Jaguar XJ расположился шестицилиндровый 4,2-литровый мотор с карбюратором от E-Type. О производительности силовой установки не сообщается.

Иван Головин