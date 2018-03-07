Обновлённый Nissan Juke доберётся до России летом 2018 года

Российский офис компании Nissan поделился информацией о рестайлинговом кроссовере Nissan Juke. Отмечается, что модель доберется до дилерских центров России летом 2018 года, получив более качественную отделку салона и «подтяжку лица» в плане внешности.

Васисуалий Мурчалов

В рамках международного автосалона в Женеве состоялась премьера обновленного кроссовера Nissan Juke, а до российских клиентов модель доберется летом 2018 года. Что касается внешности, то модель получила новую решетку радиатора с хромированным V-образным элементом, затемненную оптику, а также поворотные огни на корпусах боковых зеркал, что теперь является частью базовой комплектации модели.Помимо этого, российским клиентам будут предложены многие декоративные элементы, которые позволят персонализировать кроссовер. В качестве опции будут доступны алюминиевые колесные диски размерностью в 16, 17 и 18 дюймов.Новый Nissan Juke для РФ будет доступен и сразу в шести вариантах исполнения. Помимо привычных SE, SE+, LE и LE Perso россиянам предложат комплектации QE+ и QE+ Perso. Уже в базовой версии модель оснащается климатической системой, зеркалами с электроприводом, CD-плеером с интерфейсом AUX и многим другим. Стоимость нового SUV будет озвучена ближе к лету.