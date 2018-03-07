Наиболее страшным автомобилем Женевского автосалона стал спорткар Sin

Британская машиностроительная компания Sin Cars привезла на Женевский автосалон свой модульный спорткар S1. Автомобиль можно адаптировать под исполнение любых задач и выбрать для него любое оформление кузова.

Дмитрий Павличко

Sin S1 построено на трубчатой платформе, которая получила необходимые компоненты. Интересно, что дополнительные детали можно внедрить к уже действующей версии авто. При применении машины на трассе можно выбрать между производительным купе или конфигурации с открытым кокпитом в духе Caterham.Под капот спортар получит безниновые, гибридные и электрические моторы. Объем обычных ДВС составляет 2, 0и 3,% литра с мощностью 255 и 365 л.с. До первой сотни «спорткар» может разгоняться от 2,8 и 3,5 секунды.В состав гибридной установки входят 2-литровый турбомотор, электродвигатель и набор аккумуляторов с емкостью 64 кВт\ч. Общая отдача достигает 450 лошадиных сил. Производство новинки начнется в 2019 году, а за нее придется отдать от 49 900 долларов.