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| | Пикап Isuzu D-Max существенно подешевел в КНР

Пикап Isuzu D-Max существенно подешевел в КНР

Сегодня, 18:11
Японская компания Isuzu снизила цены на пикап Isuzu D-Max 2017 года выпуска для автомобильного рынка Китая. Отмечается, что в среднем новый внедорожный грузовик для рынка Китая стал дешевле на 15 000 юаней, что эквивалентно 133 000 рублей.

Пикап Isuzu D-Max существенно подешевел в КНР

 

Согласно данным китайских СМИ, компания Isuzu снизила цены на пикапы Isuzu D-Max, выпущенные в 2017 году. Сообщается, что теперь базовая комплектация Isuzu D-Max стоит 148 000 юаней, что составляет примерно 1 318 000 рублей. За «топовую» версию внедорожного грузовика придётся выложить 194 800 юаней (примерно 1 735 000 рублей).

Стоит напомнить, что новый Isuzu D-Max для рынка Поднебесной оснащается 3,0-литровым атмосферным дизельным мотором, отдача которого составляет 177 лошадиных сил. В тандеме с мотором может выступать как 6-диапазонная МКПП, так и 5-ступенчатый «автомат». Клиенты могут выбрать между задним и полным приводом.

Модель Isuzu D-Max с 2016 года реализуется и России – отечественном рынке грузовик можно приобрести с 2,5-литровым турбированным «дизелем» отдачей в 163 лошадиные силы. Российская версия доступна только с полным приводом, а ценник стартует с отметки в 1 865 000 рублей. В список оснащения входит кондиционер, шесть подушек безопасности и система стабилизации.
Васисуалий Мурчалов
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