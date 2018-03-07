Пикап Isuzu D-Max существенно подешевел в КНР

Согласно данным китайских СМИ, компания Isuzu снизила цены на пикапы Isuzu D-Max, выпущенные в 2017 году. Сообщается, что теперь базовая комплектация Isuzu D-Max стоит 148 000 юаней, что составляет примерно 1 318 000 рублей. За «топовую» версию внедорожного грузовика придётся выложить 194 800 юаней (примерно 1 735 000 рублей).
Стоит напомнить, что новый Isuzu D-Max для рынка Поднебесной оснащается 3,0-литровым атмосферным дизельным мотором, отдача которого составляет 177 лошадиных сил. В тандеме с мотором может выступать как 6-диапазонная МКПП, так и 5-ступенчатый «автомат». Клиенты могут выбрать между задним и полным приводом.
Модель Isuzu D-Max с 2016 года реализуется и России – отечественном рынке грузовик можно приобрести с 2,5-литровым турбированным «дизелем» отдачей в 163 лошадиные силы. Российская версия доступна только с полным приводом, а ценник стартует с отметки в 1 865 000 рублей. В список оснащения входит кондиционер, шесть подушек безопасности и система стабилизации.