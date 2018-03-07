Пикап Isuzu D-Max существенно подешевел в КНР

Японская компания Isuzu снизила цены на пикап Isuzu D-Max 2017 года выпуска для автомобильного рынка Китая. Отмечается, что в среднем новый внедорожный грузовик для рынка Китая стал дешевле на 15 000 юаней, что эквивалентно 133 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным китайских СМИ, компания Isuzu снизила цены на пикапы Isuzu D-Max, выпущенные в 2017 году. Сообщается, что теперь базовая комплектация Isuzu D-Max стоит 148 000 юаней, что составляет примерно 1 318 000 рублей. За «топовую» версию внедорожного грузовика придётся выложить 194 800 юаней (примерно 1 735 000 рублей).Стоит напомнить, что новый Isuzu D-Max для рынка Поднебесной оснащается 3,0-литровым атмосферным дизельным мотором, отдача которого составляет 177 лошадиных сил. В тандеме с мотором может выступать как 6-диапазонная МКПП, так и 5-ступенчатый «автомат». Клиенты могут выбрать между задним и полным приводом.Модель Isuzu D-Max с 2016 года реализуется и России – отечественном рынке грузовик можно приобрести с 2,5-литровым турбированным «дизелем» отдачей в 163 лошадиные силы. Российская версия доступна только с полным приводом, а ценник стартует с отметки в 1 865 000 рублей. В список оснащения входит кондиционер, шесть подушек безопасности и система стабилизации.