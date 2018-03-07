В Японии стартовали тесты беспилотников для развозки почты

Японская почта вывела на тест-драйв на улицы Токио беспилотные машины, которые в скором времени начнут осуществлять перевозки посылок и разной корреспонденции. Обозревателям показали одно из таких авто, которое может реагировать на сигналы светофора, пешеходов и иные машины.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что в рамках тестирования беспилотник должен проехать 2 км по обычным улицам столицы Японии между центральным офисом почты и одним из региональных отделений почты в квартале Гиндза. В салоне авто будет пребывать водитель, готовый в случае необходимости вмешаться в управление.Глава Почты Японии Кунио Екояма сообщает, что внедрение беспилотного транспорта представляет достаточно большую значимость для организации, в которой не хватает квалифицированных кадров. Раньше сообщалось, что Почта России начнет осуществлять доставки клиентам, используя беспилотные летательные квадрокоптеры.