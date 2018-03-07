Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | BMW iVision Dynamics получит серийную версию под наименованием I4

BMW iVision Dynamics получит серийную версию под наименованием I4

Сегодня, 15:28
В пресс-центре баварской машиностроительной компании BMW подтвердили постройку нового авто на архитектуре концепта iVision Dynamics, показанного в рамках Франкфуртского автосалона в 2017 году. Товарную модификацию нарекут I4 и производить ее будут на автозаводе в Мюнхене.

BMW iVision Dynamics получит серийную версию под наименованием I4

 

Концепт BMW iVision Dynamics получил электрический агрегат, параметры которого пока засекречены. При одном заряде машина может проехать 600 км. Предельная скорость прототипа достигает 200 км/ч, а до первой «сотни» электрокар разгоняется за 4,0 секунды.

BMW iVision Dynamics лишился традиционной решетки радиатора. Большая часть элементов в передней половине кузова является декором для индикаторов и сенсоров и подчеркивают фирменный дух премиального бренда.

В декабре 2017 года BMW презентовала стратегию развития модельного ряда плагин-гибридных машин и электрокаров до 2025 года. В соответствии с планом, автопроизводитель построит 25 авто, в числе которых 12 с электрическими моторами. Одной из наиболее прогрессивных моделей выступит «заряженная» версия с тремя электродвигателями общей отдачей в 800 л.с.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
BMW представила электрокар с запасом хода 600 км
BMW представила электрокар с запасом хода 600 км

Автокомпания BMW привезла на автосалон во Франкфурт концептуальную версию нового электрокара i Vision Dynamics. Этот автомобиль способен проезжать на одном

Концепт BMW i Vision Dynamics представлен официально
Концепт BMW i Vision Dynamics представлен официально

В рамках международного автосалона во Франкфурте, который уже начал свою работу, баварский бренд BMW представил полностью электрический концепт BMW i Vision

Компания Boston Dynamics показала нового робота Atlas
Компания Boston Dynamics показала нового робота Atlas

Компания Boston Dynamics официально презентовала новую версию Atlas. Аппарат способен передвигаться в воздухе и в помещении, выполняя определенные задания.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости