BMW iVision Dynamics получит серийную версию под наименованием I4

В пресс-центре баварской машиностроительной компании BMW подтвердили постройку нового авто на архитектуре концепта iVision Dynamics, показанного в рамках Франкфуртского автосалона в 2017 году. Товарную модификацию нарекут I4 и производить ее будут на автозаводе в Мюнхене.

Дмитрий Павличко

Концепт BMW iVision Dynamics получил электрический агрегат, параметры которого пока засекречены. При одном заряде машина может проехать 600 км. Предельная скорость прототипа достигает 200 км/ч, а до первой «сотни» электрокар разгоняется за 4,0 секунды.BMW iVision Dynamics лишился традиционной решетки радиатора. Большая часть элементов в передней половине кузова является декором для индикаторов и сенсоров и подчеркивают фирменный дух премиального бренда.В декабре 2017 года BMW презентовала стратегию развития модельного ряда плагин-гибридных машин и электрокаров до 2025 года. В соответствии с планом, автопроизводитель построит 25 авто, в числе которых 12 с электрическими моторами. Одной из наиболее прогрессивных моделей выступит «заряженная» версия с тремя электродвигателями общей отдачей в 800 л.с.