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| | Серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty представили в Женеве

Серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty представили в Женеве

Сегодня, 06:35
Нидерландская машиностроительная компания PAL-V привезла на Женевский автосалон серийный летающий автомобиль с названием Liberty. Новинка уже доступна для оформления предзаказа.

 

Серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty представили в Женеве

 

За летающую машину в исполнении Pioneer Edition автолюбителям придется выложить 499 000 евро. Позже появится Sport Edition, за которую придется выложить от 299 000 евро.

После дебюта летающая машина отправится на проведение всех необходимых процедур сертификации для того, чтобы прийти в соответствие к требованиям наземных и воздушных транспортных средств. Компания собирается получить все лицензии для Европы и США. Первые экземпляры PAL-V Liberty отправят клиентам уже в 2019 году.

Новинка является смесью авто и вертолета и может перевозить только двоих человек. Ее снабдили тремя колесами и двумя моторами Rotax, благодаря одному из них можно ездить по общим дорогам, а другой предназначен для полетов. Процесс преобразования машины в летательное средство займет не больше 10 минут. Транспорт получил 200-сильный агрегат, который развивает предельную скорость в 180 км/ч и набирает высоту в 3 500 м.

Серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty представили в Женеве

 

Серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty представили в Женеве

 

Без дополнительной заправки машина пролетит около 500 км. На земле машина запускается посредством 100-сильной установки с максимальной скоростью в 160 км/ч, а до первой «сотни» разгоняется за 9,0 секунд.
Дмитрий Павличко
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