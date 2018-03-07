Флагманский лифтбэк Peugeot 508 представлен в версии First Edition

Французский флагманский лифтбэк Peugeot 508 получил новую специальную модификацию с названием First Edition. Новинка доступна для предзаказа на европейском авторынке.

Новинку выпустят ограниченным тиражом. Кузов окрасили в темно-синий и красный оттенки, а окантовку радиаторной решетки выполнили в глянцевом черном цвете. Также машину снабдили 19-дюймовыми затемненными колесными дисками.В интерьере стоит выделить такие отделочные материалы, как алькантара, древесина и натуральная кожа. На педалях машины отмечают оригинальные алюминиевые накладки, а на порогах выделяют шильдики с начертанным на них названием издания. В списке оснащения числится цифровая панель управления, мультимедийный центр с 10-дюймовым сенсорным экраном, навигатор, ассистент идентификации голоса, индикатор ночного видения и беспроводная зарядка для мобильных устройств.

Дмитрий Павличко

В моторном отсеке спецверсии Peugeot 508 разместится 1,4-литровый турбодвигатель с производительностью в 225 л.с. Кроме него предусматривается 2-литровый 180-сильный дизель. Они функционируют в тандеме с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.