Февральские продажи автомобилей в России выросли на 24,7%

Согласно данным, предоставленным экспертами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей в России за февраль 2018 года достигли 133 177 экземпляров. Этот результат на 24,7% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Дмитрий Павличко

Уровень реализации за два первых месяца текущего года составил 235 641 единицу. А вот лидером по продажам во втором месяце 2018 года стал российский бренд LADA с индексом 27 401 штука (+37%). Второе место досталось корейской KIA (17 795 шт, +44%). ТОП-3 закрывает еще один «кореец» Hyundai (13 434 шт, +43%).В ТОП-5 попали французская Renault (11 268 ед) и немецкий автоконцерн Volkswagen (7 070 шт). Среди моделей по февральским продажам лидирует KIA Rio (8 979 ед). Далее фигурирует российский седан LADA Vesta (8 456 шт). Первая тройка замыкается LADA Granta (6 861 ед). В ТОП-5 моделей значатся Hyundai Creta (5 937 шт) и Hyundai Solaris (4 600 ед).