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| | Названы самые ожидаемые новинки Женевского автосалона-2018

Названы самые ожидаемые новинки Женевского автосалона-2018

Сегодня, 05:35
6 марта в Женеве открылся Женевский автосалон, зрителей которого ожидает около 110 премьер как мировых, так и европейских. Эксперты решили назвать самые ожидаемые новинки данного мероприятия.

 

Названы самые ожидаемые новинки Женевского автосалона-2018


110 премьер Женевы-2018 включают в себя не только автомобили, но и другую продукцию. Однако больше всего публику интересуют именно машины, и если не учитывать концепты, а только товарные экземпляры, то получается их совсем немного. Эксперты выделили десять таких транспортных средств, и в первую тройку вошли Audi A6, Mercedes-Benz A-Class и KIA Ceed, потому что они сменили поколения.
 
Среди кроссоверов эксперты выделили Hyundai Santa Fe, BMW X3 и Lexus UX. Также специалисты упомянули топовый Mercedes-AMG G 63. Кроме того, в десятке оказались лифтбек Peugeot 508 следующей генерации, который раньше был седаном, а также полноприводное кросс-купе Jaguar I-Pace. Последние две новинки должны появиться в России через несколько месяцев. При этом, некоторые специалисты сомневаются в успешности двух моделей в РФ в силу их дороговизны и конкуренции. Также есть вероятность, что в России появятся Citroen Berlingo и Peugeot Rifter, дебют которых тоже ожидается в Женеве.
 
Некоторые журналисты, побывавшие на Женевском автосалоне-2018, назвали эту выставку скудной по сравнению с предыдущими мероприятиями в Швейцарии. Это объясняется тем, что производители стали чаще устраивать для своих машин индивидуальные премьеры, чтобы сконцентрировать все внимание общественности именно на своей продукции.

Иван Головин
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