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| | На Женевском автосалоне дебютировал Nissan IMx KURO

На Женевском автосалоне дебютировал Nissan IMx KURO

Сегодня, 04:00
На Женевском автосалоне состоялась презентация концептуального кроссовера Nissan IMx KURO. По сути, вседорожник с футуристическим экстерьером представляет собой несколько перелицованную версию прошлогоднего IMx, дебютировавшего в Токио.
 

На Женевском автосалоне дебютировал Nissan IMx KURO

 

Новый Nissan IMx KURO отличается от своего «собрата» более темным цветом кузова. Кроме того, у кроссовера несколько иначе выглядит имитация радиаторной решетки. Салон машины обзавелся светодиодной панорамной панелью приборов. Интерьер транспортного средства отделан современными материалами в японском стиле. Разработчики утверждают, что внутреннее пространство вседорожника создавалось по принципу японского жилья.
 
Кроссовер Nissan IMx KURO построен на новой платформе, разработанной именно для электрокаров. Шасси имеет низкий центр тяжести и ровный пол. Кузов машины лишен центральной стойки. Новинка имеет панорамную крышу и открывающиеся друг к другу двери.

 

На Женевском автосалоне дебютировал Nissan IMx KURO

 

Движущей силой кроссовера Nissan IMx KURO выступают два электромотора, по одному на каждую ось. Вместе их производительность составляет 435 л.с. Запас хода автомобиля составляет 600 километров.

Иван Головин
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