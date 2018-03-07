На Женевском автосалоне дебютировал Nissan IMx KURO

На Женевском автосалоне состоялась презентация концептуального кроссовера Nissan IMx KURO. По сути, вседорожник с футуристическим экстерьером представляет собой несколько перелицованную версию прошлогоднего IMx, дебютировавшего в Токио.

Новый Nissan IMx KURO отличается от своего «собрата» более темным цветом кузова. Кроме того, у кроссовера несколько иначе выглядит имитация радиаторной решетки. Салон машины обзавелся светодиодной панорамной панелью приборов. Интерьер транспортного средства отделан современными материалами в японском стиле. Разработчики утверждают, что внутреннее пространство вседорожника создавалось по принципу японского жилья.

Кроссовер Nissan IMx KURO построен на новой платформе, разработанной именно для электрокаров. Шасси имеет низкий центр тяжести и ровный пол. Кузов машины лишен центральной стойки. Новинка имеет панорамную крышу и открывающиеся друг к другу двери.

Движущей силой кроссовера Nissan IMx KURO выступают два электромотора, по одному на каждую ось. Вместе их производительность составляет 435 л.с. Запас хода автомобиля составляет 600 километров.

Иван Головин