Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School busСегодня, 03:00
Компания Volkswagen выпустила беспилотный автомобиль Sedric без колес и руля. Презентация транспортного средства прошла на автосалоне в Женеве.
Немецкий автоконцерн Volkswagen представил на автошоу в Женеве новый представительский седан Volkswagen Phideon. Новинка, по словам представителей компании,
В Женеве представлен новый концепт внедорожника Volkswagen T-ROC, созданный на платформе МЦ VBQ. Он оснащен турбомотором мощностью в 181 лошадиную силу.