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| | Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

Сегодня, 03:00
Немецкие машиностроители привезли в Женеву прототип Volkswagen Sedric, приспособленный в школьный автобус. Новинка так и называется School bus.

 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 

Год назад немцы показали прототип Volkswagen Sedric также на мотор-шоу в Женеве. Для нынешнего автосалона машину переделали в школьный автобус: ее кузов перекрасили в желтый цвет, а в салоне транспортного средства нашлось место ящикам и доске для рисования.
 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 

Дополнительные подробности о школьном автобусе на базе прототипа Volkswagen Sedric разработчики не озвучили. Известно, что машина имеет автопилот, направление движения которому можно задать одной кнопкой. Лобовое стекло в машине заменено на большой экран для развлечений.

 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 

Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

 
На мотор-шоу в Женеве дебютировал еще один концепт от Volkswagen, который лишен привычных органов управления. Речь идет о 5,1-метровом беспилотном седане с полностью электрическим силовым агрегатом. Машина имеет самообучающийся искусственный интеллект, а также получила запас хода в 665 километров.

Иван Головин
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