Volkswagen представил беспилотный школьный автобус Sedric School bus

Немецкие машиностроители привезли в Женеву прототип Volkswagen Sedric, приспособленный в школьный автобус. Новинка так и называется School bus.

Год назад немцы показали прототип Volkswagen Sedric также на мотор-шоу в Женеве. Для нынешнего автосалона машину переделали в школьный автобус: ее кузов перекрасили в желтый цвет, а в салоне транспортного средства нашлось место ящикам и доске для рисования.

Дополнительные подробности о школьном автобусе на базе прототипа Volkswagen Sedric разработчики не озвучили. Известно, что машина имеет автопилот, направление движения которому можно задать одной кнопкой. Лобовое стекло в машине заменено на большой экран для развлечений.

На мотор-шоу в Женеве дебютировал еще один концепт от Volkswagen, который лишен привычных органов управления. Речь идет о 5,1-метровом беспилотном седане с полностью электрическим силовым агрегатом. Машина имеет самообучающийся искусственный интеллект, а также получила запас хода в 665 километров.

Иван Головин