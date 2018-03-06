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| | BMW привезла в Женеву четырехдверное купе M8 Gran Coupe

BMW привезла в Женеву четырехдверное купе M8 Gran Coupe

Вчера, 22:00
Баварские разработчики из BMW привезли в Женеву прототип BMW M8 Gran Coupe, который должен предоставить визуализацию о четырехдверной версии возрожденной BMW 8 Series. Серийное производство запустят уже в 2019 году.

BMW привезла в Женеву четырехдверное купе M8 Gran Coupe

 

Новинка взяла стилистику у прототипа BMW 8 Series, презентованного в мае 2017 года. Помимо того, машину снабдили трапецевидными дневными ходовыми огнями. Также модель оснастили агрессивными элементами кузова, большими дисками колес, золотыми выпускными патрубками и воздуховодами, исполненными из пластика, армированным углеродным волокном.

Технические параметры нового BMW M8 Gran Coupe пока засекречены. Как ранее сообщалось, BMW 8 Series разработают на платформе CLAR. Под капотом серийного варианта может разместится 8-цилиндровый битурбированный агрегат объемом 4,4 литра, который работает в паре с 8-диапазонной АКПП ZF и полным приводом. Такую установку внедрят в «заряженную» BMW M8 Gran Coupe с мощностью выше 600 «лошадок». За счет этого до первой «сотни» машина разгоняется за 3,0 секунды.
Дмитрий Павличко
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